準繩分析員：下半年美股恐無運行　但屬入市時機

外媒報道，Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer表示，隨着美股升至歷史高位，加上市場情緒過度樂觀，股市已進入「超買」狀態，預期美股會有所調整，但將帶來一個很好的買入機會。



Dwyer續說，正如今年4月底，美股自高位回落約6.5%，但不到數周就立即重拾升勢，並且屢創新高。他相信，今次美股標指也可能自新高回落約4%，預期今年底標指目標是2,950點，意味着下半年走勢或反覆回落；至於2020年的目標則為3,350點，較周二(23日)收市(2,985點)潛在升幅逾12%。



他籲買防守性的股份，包括工業、金融、非必需消費品、科技和通訊服務類別的股票。



Dwyer近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，結果一一言中。



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