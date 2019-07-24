美股收市：道指升177點　標指重上三千大關

中美有望下周一重啟貿易談判，加上市場對大型科技股季績感到樂觀，美國股市收市做好。道指收報27,349點，升177點或0.65%；標指收報3,005點，升20點或0.68%；納指收報8,251點，升47點或0.58%。



外媒報道，美國貿易代表萊特希澤及財長姆紐欽，將率領高級官員在下周一前往中國，與中方官員進行面對面的貿易談判。這意味到中美即將恢復自5月以來一直陷入停滯的貿易談判。



報道稱，美方代表將逗留在上海至下周三，其他行程尚待了解，預期雙方將探討更多方面的議題。



個股方面，可口可樂第二季多賺11.5%至26億美元，勝預期，刺激股價全日急升6.03%，收報54.33美元，創收市新高。



消息稱，蘋果公司將於今年秋季推出三款iPhone 11機型，Apple股價收漲0.78%。另有報道指，Apple擬購英特爾通訊晶片業務，拖累晶片供應商高通收挫2.41%。



不過，市場氣氛被經濟前景拖累。國際貨幣基金組織(IMF)再度下調全球經濟增長預測，主因是中美貿易戰持續、英國脫歐陰霾未散，以及通脹依然呆滯。該機構估計，2019年全球經濟增長3.2%，較4月時的預測下降0.1個百分點，更較今年初下降0.3個百分點。



另一方面，央行貨幣政策前景仍是市場焦點，利率期貨顯示，聯儲局7月減息0.25厘機會為77.5%，減息0.5厘的概率則為22.5%。



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