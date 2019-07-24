【市前重點睇】美股全線上升　英鎊偏軟

●美匯指數高企97.7水平，離岸人民幣(CNH)回落至6.8847，港匯一度觸及7.8138，圓匯低見108.24，歐元挫至1.1156，約翰遜任英國新首相，英鎊跌至1.2436。金價失守1,420美元關。布油升上63.83美元，紐油高見57.27美元。道指期貨回吐。



●外媒報道，美國貿易代表萊特希澤及財長姆紐欽，將率領高級官員在下周一前往中國，與中方官員進行面對面的貿易談判。



●歐盟威脅，如果特朗普落實對歐盟汽車和汽車配件加徵關稅，將對近350億歐元的美國商品實施報復性關稅，這比此前提及的200億歐元高了近1倍。



●美國司法部正展開新一輪廣泛的反壟斷調查，主要針對科技巨擘，評估該些公司在互聯網搜尋、社交媒體、線上零售的主導行為。



●道指收報27,349點，升177點或0.65%；標指收報3,005點，升20點或0.68%；納指收報8,251點，升47點或0.58%。



-Snap公布，第2季收入按年增48%勝預期，股價盤後升逾1成。



●港股ADR指數收報28,532點，升66點。



●美國10年期國債孳息率升3.47點子，報2.0812厘。



●國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至3.2%，主因是中美貿易戰持續、英國脫歐陰霾未散，以及通脹依然呆滯。 https://bit.ly/2LzYaGg



●即月恒生指數夜期收報28,531點，升72點，高水65點，成交18,898張。



●紐約期油收報每桶56.77美元，升0.55美元或0.98%；布蘭特期油收報每桶63.83美元，升0.57美元或0.9%。



●紐約期金收報每安士1,421.7美元，跌5.2美元或0.36%。



●英國富時100指數收報7,556點，升41點或0.56%；法國CAC指數收報5,618點，升51點或0.92%；德國DAX指數收報12,490點，升201點或1.64%。 https://bit.ly/2JX378Z



●傳日本央行據悉可能會下調本財年通脹預測，並在下周的會議中調低部分經濟增長預期。



●日媒報道，日產汽車擬在全球再裁員至少5,200人以改善公司業績，意味着裁員總數將達到10,000人，超過該公司全球員工總數的7%。



●暴力事件震散二手市，元朗睇樓挫九成業主急劈價。 https://bit.ly/32JHdhX



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