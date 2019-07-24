【股民熱話】港股「乾塘」有原因…

近期港股水盡鵝飛，周二(23日)成交600億港元都唔夠，恒指窄幅波動，高低波幅唔到兩百點，炒作題材又唔多，炒家真係日子難過。如此下去，港股只會愈來愈趕客，所謂「久守必失」，指數終歸會來一次大爆邊！



股市本來是經濟表現的風向儀，可今年以來在中美貿易戰下香港經濟增長持續放緩，近兩個月社會動盪，預見到下半年本地內部需求好大機會會更加之差，但港股卻能如定海神針，反映唔到經濟景氣的轉變。



究其原因，乃如今中資股佔市值的高比例，基本上已主導了港股表現。A股維穩，港股亦變相有鼓維穩動力頂住，所以見到港股一直行RANGE波幅市，未有因為整體經濟景氣明顯轉差而大幅下調。



這帶出一個問題，就是眼前港股表現與香港經濟預期脫節。本來股市的定價取決於市場周期表現，如今市場周期卻被扭曲了。投資者未能洞悉內地政策、經濟實況和資金動向，牌面咁難估，外憂內患下贏面又唔係高，就索性沽貨唔玩，致使市況愈來愈靜。



老實講，作為股民，寧願個市應跌則跌，估值修正後反有操作的空間。如今經濟景氣差，能升的個股數目本身就不多，可恒指喺一眾重磅中資股反地心吸力下頂住唔跌，股民買又唔係，沽又唔係，就造成今日港股「乾塘」的現象！



其實如今港股的表現，正正就是香港經濟發展的縮影。點解咁講？香港本身是國際都會，重視法治、自由，文明，價值觀與內地有距離。能讓香港在一國兩制的大前提下，繼續發揮國際化的強項，本地經濟既能持續發展，當好讓外資安全投資中國市場的橋樑角色，亦可分享內地經濟發展的機遇，基本上冇得輸。



偏偏回歸以來，香港的國際化褪色，本地各行各業依舊為地產商壟斷，結果內地資金和政策的主導港股市場運作，港府在民生經濟、產業戰略等各方面的施政表現長期未盡人意，高樓價蠶食競爭力，這一切就如一個金鐘罩限制了一地的發展。但同股市一樣，有內地資金的支持，表面看只要跟着大隊走，香港就不會太壞。但實際上，內部矛盾日積月累，政府施政與市民期望的落差去到一個臨界點，所謂的「深層次」問題爆發，就換來今時今日的困局。



理論上，資本市場運作最終還是離不開基本因素，撇除出現粗暴式變更制度的可能性，則市場估值一段時間偏離過後，最終還是會作出修正的，只是過程中將難免出現大幅震盪，這正是目前港股的重大風險，而整個香港，誠然也是這個處境。



到底震盪過後，是重新出發，抑或一直沉淪，就要視乎香港能否付託合適的能者，化危為機，領導社會在房地產、金融、科技、民生等各方面的政策來一徹底的檢討，達成共識並推動革新。科網年代的發展速度，有心唔怕遲。最怕政府與市民，以及市民與市民之間，都繼續你有你講，佢有佢講，大家繼續原地踏步，逆水行舟，咁就遲早翻船了！



東方產經專欄作者帥哥



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