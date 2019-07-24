港股升上28700　騰訊漲近2%　汽車股落鑊

A股全線升逾1%，港股升幅擴至超過250點，恒生指數升上28,700水平，收復100天線。國企指數升過百點，主板成交170億港元。



重磅藍籌跟隨大市向上，騰訊升1.8%；中國平安升1.2%；滙豐控股升0.8%；工、中、建三大內銀股升0.5%至0.6%；中國移動及友邦保險靠穩。



汽車股跑贏，吉利汽車及東風集團漲3.8%及6.3%，是表現最佳藍籌及國指成分股；廣汽集團升2.7%；比亞迪股份升2%；華晨中國升3.2%；長城汽車升2.9%。





【09:20】騰訊領漲 友邦偏軟

港股繼續於28,500水平上落，恒生指數高開111點或0.39%，報28,578點，重上10天及20天線(約28,530點)；國企指數高開45點或0.42%，報10,855點。



騰訊升1.2%報363港元，貢獻恒指35點。中國平安高開0.7%；滙豐控股高開0.5%；建設銀行升0.3%；中國移動靠穩；友邦保險逆市跌0.1%。



憧憬中美重啟貿易談判，相關股份有追捧。舜宇光學升1.7%，是表現最佳藍籌；創科實業升1.6%；萬洲國際升1.2%；瑞聲科技升0.3%。



外媒報道，美國貿易代表萊特希澤及財長姆紐欽，將率領高級官員在下周一前往中國，與中方官員進行面對面的貿易談判。



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