A股快報：全線升逾1%　油股領漲

滬深股市全線升逾1%。滬綜指最新升31點或1%，報2,931點；深成指漲114點或1.2%，至9,290點；創業板指數升20點或1.3%，報1,555點。



板塊方面，石油股漲逾2.6%，船舶製造股升幅擴大至2%，金融及飛機製造股同升超過1.8%。



上海科創板首批25隻股份仍普遍上升，暫時僅6隻股份報跌。





【09:29】A股快報：滬指重上2900點 科創板揚升

內地股市向好，滬綜指重上2,900點，高開7點或0.28%，報2,907點；深成指高開27點或0.3%，至9,203點；創業板指數高開4點或0.28%，報1,539點。



板塊方面，石油股漲2%，船舶製造股升0.5%，金融及飛機製造股同升0.4%，地產股升0.1%；而有色金屬股偏軟。



萬達信息低開7%，中國人壽輕微高開。萬達信息與國壽轉讓終止，國壽未成為其第一大股東。



老百姓低開4%。公司持股29.78%的股東澤星投資擬清倉減持。



至於上海科創板首批25隻股份進入上市第3日，股份大致揚升，鉑力特及福光股份均高開6%。



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