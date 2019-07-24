傳WeWork上市提速　擬9月在美掛牌

去年12月已向美國證交會提交初步上市申請的美資共享工作空間初創企業WeWork，傳將加快上市計劃，擬於8月發布S-1文件展開上市流程，9月掛牌。



外媒報道，WeWork目前正與華爾街投行洽商，以敲定一筆資產抵押貸款，爭取融資規模50億至60億美元，較最初計劃的融資額多約20億美元，從而減少IPO的集資規模，增加成功上市的機會。消息指出，該公司IPO最終仍可能集資高達數十億美元，很大機會成為繼召車App公司Uber後的今年第二大新股。



雖然WeWork估值高達470億美元，惟其持續錄得虧損，2018年蝕19億美元，今年第1季虧損則由去年同期約2.74億美元，輕微縮窄至2.64億美元，主要是因為期內錄得3.67億美元的一次過收益。



該公司首季收入跳升逾1倍至約7.28億美元，服務用戶數目由22萬急增至46.6萬。



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