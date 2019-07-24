【即市分析】點解憧憬美國減息　都撐唔住房託基金？

東方產經專欄作者股博士：香港近期「亂過亂世佳人」，港股就愈來愈靜，日日成交得6字頭，昨日更縮到得588億元。本來以為美國減息預期將有機會刺激港股翻生，豈料資金只不過流入個別中資金融股，反而早前升得唔錯的REITs就開始腳仔軟，咁究竟係應該趁低吸？還是吼位沽出呢？(房產基金板塊追蹤：https://bit.ly/2HjJFU6 )



事實上，一眾REITs早前反覆向上確實有其道理，事關業務受中美貿易戰影響輕微，且受惠美國息率預期下跌唔少(現時市場預期美國息率到明年1月將有37%機會率減到1.5至1.75厘，即以現時息率2.25至2.5厘作比較，期內將累減0.75厘)。美債息回落預期將變相增加本地收息股吸引力。



不過，現時香港政局不穩，部分地區商場被迫關門休業，而地面商店亦因安全考慮下提早關門，咁對整體經濟氣氛、企業盈利和消費信心造成的打擊有多大，暫難估量，投資者對商場租值及REITs業務收入的預估也可能會受到影響。



大行麥格理發表的研究報告則指，預期香港今年下半年零售氣氛及銷售增長乏力，料全年維持疲弱，按年無增長。即使住宅樓價上半年大幅反彈，惟在本地及國際不確定性下，仍對消費市場維持審慎看法，並料旅客消費難有大幅增長。



該行將領展(00823)投資評級降至「跑輸大市」，但考慮到其管理水平高及執行能力強勁，且出售增長飽和的香港資產，以收購內地資產，帶動高質素資金流轉等因素，故上調其目標價至82.93元。



走勢上，領展自今年6月開始多次試衝100元關不果，近期上升動力轉弱，近日先後失守10日、20日及50日線，走勢轉弱，故無論從基本面定技術走勢睇，暫未觀望為妙。



此外，其他REITs如陽光房地產基(00435)及越秀房產信託基金(00405)等近期走勢都唔多靚仔，前者呈小圓頂回落，後者則險守升軌支持，不過考慮到連最具有鑊氣的領展都唔多掂，睇落都係先靠邊站最穩陣！

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