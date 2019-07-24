港股格局：沈慶洪料下周有明確方向

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，在中美重啟貿易談判帶動下，港股周三(24日)高開後持續做好，但成交依然不太活躍，恒指料有阻力，暫時可以100天線作(約28,637點)「分水嶺」，守住的話上望29,000點，若跌穿恐下試28,000點。後市焦點仍在中美貿易談判進度，以及聯儲局月底議息結果，相信大市最快下周才有明確方向。



美圖公司(1357)旗下軟件美圖秀秀的新功能「魔法照片」受追捧，周二(23日)大升近3成。沈對美圖前景仍有保留，指股價低殘是因公司仍處於虧損狀態，未來要視乎公司變現能力，新功能可否令業務扭虧為盈。他指出，股價相信已反映上述利好消息，彈升只是曇花一現，料會先行回吐。



至於ASM太平洋(00522)半年純利大跌87%，沈認為屬市場預計之內，加上公司未有削減派息，所以股價周三有支持。他指公司業務與電子產品有關，前景要視乎中美貿易談判進展。



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