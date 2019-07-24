【瑞通推介】手機設備股續跑贏　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：有報道指美國貿易代表團下周一(29日)訪華，重啟面對面貿易談判，道指隔晚收報27,349點，升177點或0.7%。



恒指周二(23日)收報28,466點，升95點或0.3%，但受制於10天線(28,494點)阻力。周三(24日)早段升近300點，重返28,700點之上，收復10、20及100天線。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,000萬元，反映資金部署淡倉看跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



上周五(19日)曾創88.5元歷史新高的友邦保險，周二曾跌逾2%低見85.3元，其後跌幅大為收窄，最終重返87.15元平收。股份周三早段於87元附近徘徊，仍企穩多條移動平均線之上，技術強勢未變。有分析指美國減息或削弱友邦投資收益，另內地開放保險市場，該公司面對的競爭也會增加。不過早前有大行看好其下月公布的中期業績表現。周二其好倉和淡倉分別有5萬和35萬元淨流入。



建設銀行經過7月初的連日下挫，近日於低位橫行上落，大致沿着10天線穿梭。股份周三早段升約1%，重返10天線之上，現正上試20天線，下方支持留意近期低位6.12元。周二有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有6萬元淨流出。



白宮透露美國總統特朗普與7間科技企業高管會面，並同意及時處理向華為供貨的申請，配合華為預期於本月底公布5G手機，以及據報美國貿易代表下周赴華面對面商討經貿問題，手機設備股周二跑贏大市。舜宇光學科技周二收升2.9%，周三早段續升約4%，升至94元之超過兩個月高位，10天和20天線走勢同樣向上，技術強勢。周二其好倉和淡倉分別有6萬和83萬元淨流入。



另一手機設備股瑞聲科技周二更在成交配合下收升3.6%，收報44.65元，一舉收復10天、20天和50天移動平均線。股份周三早段曾升3%，一度升穿46元，突破100天線約45.8元的阻力。周二分別有92萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關界內證之選擇：

恒指界內證(47075)，下限價26,800點，上限價28,300點，明年1月到期。界內證(47076)，下限價28,500點，上限價31,000點，明年1月到期。



建行界內證(47086)，下限價5.51元，上限價6.49元，明年1月到期。界內證(47087)，下限價6.26元，上限價7.24元，明年1月到期。



騰訊界內證(47055)，下限價368.8元，上限價422.8元，明年1月到期。界內證(47059)，下限價288.8元，上限價342.8元，明年1月到期。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(18389)，行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿10.2倍。



建行輕微價外、中短期購證(18948)，行使價6.8元，2020年1月到期，實際槓桿11.2倍。價內、短期沽證(29363)，行使價6.58元，2019年10月到期，實際槓桿7.6倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿4.9倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿5.5倍。輕微價外、短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿6.9倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿6倍。



鐵塔輕微價外、短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿10.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(51101)，收回價28,110點，槓桿比率39倍。熊證(69986)，收回價29,290點，槓桿比率38倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率20.4倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率25.3倍。



瑞聲牛證(63234)，收回價40.2元，槓桿比率4.1倍。



南方A50牛證(50254)，收回價14.18元，槓桿比率15.9倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率13.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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