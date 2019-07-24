領展：探討拆細每手股數　無意重啟以股代息

領展房產基金(00823)舉行股東會，有小股東建議公司提供以股代息的選擇，行政總裁王國龍回應指，以股代息以前曾做過，但難以預測多少股東會選擇，認為股東收取股息後再自行買入股份會更方便，而且公司負債率低，並不需要以股代息減債。



至於會否拆細每手股數以提升流通量，他指出，近年都有股東提出類似意見，但公司股價升得急，會與董事會仔細探討。



他又透露，領展正在試行以人工智能系統營運旗下數個停車場，例如使用二維碼進出、將未使用月租車位以時租形式租出等，從而提升營運效率。



出席股東會的投資者林先生表示，領展資產淨值已累積上升不少，對於公司或政府應用甚麼價錢回購存有疑問，但認為在拆售商場同時，應考慮到除賺錢外也應顧及民生。



對於領展近年在內地作連番投資，他認為從商業發展角度，內地平均租金水平較香港低，加上香港租金增長空間有限，在內地發展屬正常。



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