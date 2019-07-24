【午市重點睇】美匯企穩97.7　金價高見1422美元

●在亞洲市，美匯指數曾升至97.76；圓匯反覆升見108.12；歐元兌美元報1.114；英鎊弱企1.243。港匯最新處7.8120。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價一度升至1,422美元後回軟；布油企63.9美元水平，紐油報57美元。道指期貨升10點。



●港股反覆向上，恒生指數半日升263點，報28,730點；騰訊飆逾3%，領漲大市。https://bit.ly/2SIVUgV

-異動板塊：手機設備股受捧，舜宇漲4%。

-異動板塊：汽車股受捧，吉汽曾漲半成。

-港股格局：沈慶洪料下周有明確方向。

-魚缸通：散戶即日鮮炒賣平安證券。



●【即市分析】

-點解憧憬美國減息，都撐唔住房託基金？https://bit.ly/2JLgsCd

-港股仲要悶幾耐？恒指走勢圖有啟示… https://bit.ly/2JNRORC



●A股快報：三大指數升逾1%，科創板福光股份領漲。https://bit.ly/2y4Bmpr



●亞洲股市：日股中段升百點，日產汽車漲逾1%。https://bit.ly/2Szayak



●日產汽車擬擴大裁員行動，逾萬人失飯碗。



●港元拆息︰1個月期報2.06厘，呈五連升。



●人民幣速遞：中間價下調42點子，離岸價企6.88。



●傳WeWork上市提速，擬9月在美掛牌。



●農行擬發行永續債券，集資1200億元人幣。



●傳軟銀將推第2隻科技投資基金，規模達千億美元。



●Facebook料繳逾1億美元罰款，與美證交會和解。



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