【高盛推介】跟進騰訊高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(23日)反彈升約0.3%，周三(24日)早段開市更隨即重上360港元水平。



該公司將於下月14日公布今年次季業績，有券商預期其手遊收入受惠版號審批及期內多個新遊戲推出，和旗下手遊表現理想，手遊收入按年增長23%。該行維持「買入」投資評級，目標價418元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約4,420萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而上周四至周一(18至22日)皆錄得資金流出的認沽證，周二獲資金轉向，錄得約180萬元資金流入。此外，過去兩個交易日共錄得約1.2億元經港股通(滬)淨買入該股股份。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價在375元附近、9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(29006)，行使價375.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿12.8倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的騰訊購證(18502)，行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿16.4倍，行使價360至405元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



另一方面，觀察市場上的認沽證，則見近日市場關注行使價在350元附近、9月份到期的產品。投資者如看淡，可留意當中槓桿較突出的騰訊沽證(14835)，行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿12.9倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約3%，年期約兩個月的貼價騰訊沽證(17724)，行使價355.68元，2019年9月18日到期，實際槓桿13.2倍，貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



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