ASM太平洋：中美挾日韓貿戰　難預測復甦時間

ASM太平洋(00522)行政總裁李偉光在中期業績記者會上稱，2019年是充滿挑戰的一年，由於行業於中美貿易戰中首當其衝，公司的客戶對擴充產能或進行投資持「非常非常謹慎態度」。



他認為第二季度新增訂單增加，可帶動第三季收入按季回升，預料將介乎5.5億至6億美元。至於收入何時回復至高位，他坦言若無中美貿易戰，可以肯定講「已經過咗最壞時間」，但現時仍在中美貿易戰陰霾下，加上日韓貿易戰的不明朗因素，難以預測確實時間，但強調對中長期前景相當樂觀。



不過，他提到，如果中美貿易戰發展不如預期，加上日韓貿易戰正式開打，有機會影響客戶投資信心，影響行業需求，目前日韓貿易摩擦未有對公司構成影響。



美國或「放生」華為，李稱，「我自己都好想知道有幾大影響」，透露有客戶正了解相關問題。另外，美國7間主要企業與美國政府日前就相關問題會面，惟至今未見有相關公告，會繼續觀望事態發展。



派息方面，他表示，公司採取可持續性，並穩步增長的派息政策，且已考慮周期性因素，強調有信心財務狀況可以支持派息政策，期望能為股東帶來合理股息回報。



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