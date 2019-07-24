【高盛推介】友邦落後大市　熱門條款購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(23日)低開後靠穩，收市無升跌，周三(24日)早段則最低見86.75港元後反彈，但表現落後大市。



該公司將於下月23日公布今年上半年業績，有券商料期內新業務價值達22.66億美元，按年升16%。上半年新業務利潤率可達62.8%。該行維持「買入」投資評級，目標價95元。



觀察個股認股證資金流向，周一(22日)錄得約440萬元資金流入認購證，周二則見有少量資金流出。而周一錄得約100萬元資金流出的認沽證，周二亦見有少量資金流入。牛熊證方面，則見近日資金部署牛證，上周五(19日)至周二皆錄得資金流入，合共約110萬元。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價在98元附近、10月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的友邦購證(18339)，行使價98.05元，2019年10月4日到期，實際槓桿16.9倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



如尋覓短期高槓桿的選擇，則可留意價外幅度約6%的友邦購證(29957)，行使價92.93元，2019年8月29日到期，實際槓桿21.5倍，短期高槓桿。



此外，觀察今早即市市況，可見有資金流入收回價在82元附近的貼價牛證。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的友邦牛證(50737)，收回價82.08元，行使價81.18元，換股比率100，槓桿比率13.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以貼價認沽證作部署。而近日市場關注行使價在82元附近的長年期產品。投資者可留意當中槓桿較突出的友邦沽證(20459)，行使價81.83元，2020年4月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、活躍條款產品中，槓桿最高。



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