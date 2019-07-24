【專家樓評】林浩文：旅遊業生態改變　睇好高檔酒店

今日想跟大家談談香港的酒店業，近年澳門有不少新的酒店開幕，以酒店的供應來說，香港較澳門發展得慢，但就酒店房間的數量而言，其實兩地都差不多。



未來香港的房間供應量其實不多，集中在四星、五星級酒店，每年都是1,000間左右。最近有新酒店開幕，包括了海洋公園酒店、尖沙咀又會有新的五星級酒店、灣仔亦有一間五星級酒店。而灣仔及尖沙咀的五星級酒店每晚房價都差不多要4,000至5,000港元。



酒店投資亦都跟之前不同，傳統上香港的旅遊業依靠自由行，每年有5,000多萬遊客來港，當中內地遊客佔比很大。有一段時間，我們集中興建兩、三星酒店，但近年市場開始轉型，很多內地遊客的消費模式有變化。



不少遊客在港珠澳大橋過車後都即日來回，主要去新界北區，在香港的過夜旅客相對少，兩、三星酒店的出租率比以前低，但相反四、五星級酒店有一定的需求。未來的新酒店都是以商務及旅遊的四、五星級為主，每晚3,000至4,000元對很多商務及一般旅客而言，房租都不容易負擔，因此供應量不會增加太多。



在遊客人數在增加情況下，我們看好香港的酒店業，特別是四、五星級的酒店。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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