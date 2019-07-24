德銀次季勁蝕31億歐元　分析話轉盈關鍵在於...

早前披露歷來最大刀闊斧重組方案的德意志銀行，剛公布今年第2季度業績。期內錄得約31.9億歐元(約270億港元)淨虧損，差過市場預期；相對去年同期錄得淨利潤3.61億歐元。淨收入為62億歐元。



外媒引述銀行業消息人士分析，料德銀扭虧為盈的策略，很大程度上取決於剝離2,880億歐元的不良資產的進度，估計需時數年，並因受制於有關資產，預期該行每年將因而損失約5億歐元收入。



據報，德銀目前計劃出售的短期證券衍生產品資產已收到大量的意向書，但就其長期利率資產及信貸衍生產品資產而言，在不予折扣的情況下，料很難找到買家。



消息指該行過去兩年一直有就出售相關資產與潛在買家進行洽談，惟未有達成共識，因如以有關價格出售，將錄得數以億歐元計的虧損。



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