【專家樓評】李志成：新盤開價克制　購買力湧現

最近市況好轉，發展商本月展開推售新盤攻勢，各自有不同銷售策略吸客源。當中有不少上車盤開價克制，而且勝在「冧心」(lump sum)細，吸引不少買家捧場，促使大量上車購買力湧現。相信短期內仍然有不少新盤蠢蠢欲動，準備出擊，有望帶動樓市轉活。



觀乎環球經濟發展，上月底中、美兩國於G20習特會會面後同意重啟談判，談判結果仍存變數，但顯而易見的是貿易戰令環球經濟大受打擊，對美國本土企業以及消費者亦構成傷害，相信美國會尋求方法刺激經濟。



美聯儲局將於月底議息，聯儲局在上月議息聲明刪減對息口「保持耐性」的字眼，並且指出會密切關注未來經濟前景，採取適當行動，保持經濟增長，暗示下半年有機會減息。市場普遍預期，美國經濟面臨走弱的情況，減息呼聲甚高。相信在此情況下，香港低息環境很大機會持續，對樓市發展有支持，對有意上車人士及正在供樓的業主而言，無疑是一大喜訊。



香港置業行政總裁 李志成

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