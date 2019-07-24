【專家樓評】陳坤興：減息成樓市最大支持

美國聯儲局將於本周再次進行議息會議，隨着近期美國經濟有所放緩，加上中美貿易戰仍未傾妥，談判中時有放鬆、時有收緊，對美國本土經濟自然亦有影響，相信美國將會重新展開減息，減息幅度約0.25至0.5厘。



現階段來看，以減息0.25厘機會較大，但由於過去美國已累計加息9次，奈何期間香港大部分銀行只是稍微加息0.125厘，加上近月本地銀行拆息持續高企，相信今次本地銀行減息機會不大。



今年剛好是金管局收緊住宅按揭十周年，確實令現時樓市情況與十年前截然不同，以金管局的數字，十年前新造住宅按揭平均借貸比率達65.1%，十年後最新平均借貸比率只有47.1%，數字正好說明現時樓市抗震力已大大提高，隨着新造借貸比率降低，加上美國又重啟減息，預期本地低息環境將會維持一段長時間，低息亦會成為樓市最大的支持。



Q房網香港董事總經理 陳坤興

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