樓價UPDATES：峻瀅兩房戶723萬沽

個別地區二手市仍錄成交，將軍澳峻瀅本月錄12宗買賣，其中有兩房戶剛售723萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區高士台1座高層A室，實用面積約1,513方呎，三房一套連工人房間隔，獲換樓用家以約4,600萬元入市，實用呎價約30,403元。



●北角半山傲龍軒低層C室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以947萬元成交，實用呎價約22,601元。



●西灣河欣景花園1座高層C室，實用面積652方呎，三房一套間隔，望開揚樓景，叫租26,000元，最終以24,500元租出，實用呎租37.6元。



●筲箕灣形薈2座低層A室，實用面積539方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以23,500元租入，實用呎租約43.6元。



●小西灣藍灣半島3座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔戶，望山景及少海景，獲買家以862.3萬元買入，實用呎價約18,952元。



●小西灣藍灣半島3座中層H室，實用面積565方呎，三房一套間隔，向西北，景觀開揚，以23,000元租出，實用呎租40.7元。



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九龍區



●將軍澳峻瀅7月累錄12宗成交，其中1期5座低層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，由開價740萬元減至723萬元獲用家承接，減幅約2%，實用呎價約14,518元。



●將軍澳首都2座右翼中層A室，實用面積約716方呎，三房一套房連儲物室間隔，以918萬元交吉易手，實用呎價約12,821元。



●觀塘祥和苑E座低層12室，實用面積約449方呎，兩房兩廳間隔，於5月以510萬元放售，及後微減5萬，以已補地價505萬元沽出，實用呎價約11,247元。



●長沙灣宇晴軒3座低層E室，兩房間隔，望園景，實用面積約462方呎，以約20,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後輕微減價500元，以19,500元租出，實用呎租約42.2元。



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新界區



●上水御皇庭7月暫錄約4宗成交，剛錄得2座高層E室，實用面積548方呎，三房間隔，以735萬元易手，實用呎價13,412元。



●粉嶺逸峯5座低層B室，實用面積約505方呎，兩房連儲物房間隔，望開揚景，以655萬元成交，實用呎價約12,970元。



●大圍盛薈2座北翼中高層C室，三房間隔，實用面積約784方呎，以約31,000元放租一星期，議價後減價2,000元，以29,000元租出，實用呎租40元，新租客為內地客，睇樓兩次即決定承租。



●元朗好順利大廈2座中層F室，兩房間隔，以420萬獲買家承接，實用面積309方呎計，折合呎價約13,592元。



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