【即市分析】騰訊破位而上吼認購證

東方產經專欄作者HS哥：港股近期成交日縮，不過下周美國就公布議息，加上中美貿易將重啟談判，市場氣氛轉好。不過，資金似乎繼續炒股不炒市，騰訊控股(00700)近期愈戰愈勇，值唔值得吼位Call呢？



講真，騰訊作為重磅股，如果要博港股再上，搵佢做膽又合情合理；其次，美國多間大型科技股本周將公布業績(例如Facebook及Tesla)，若有驚喜隨時可為騰訊「助攻」。



此外，大行野村發表報告表示，重申騰訊之「買入」投資評級，但預期業績表現將遜於市場預期，該行估計其今年第二季收入按年升21%至893億元人民幣，較同業預測937億元人民幣低約5%，故將目標價雖輕微下調，但仍有430元。



走勢上，騰訊股價整個7月都係整固，今日(周三)開始發力破位而上，即市升3%，上破多條主要平均線，走勢利好，值得吼位買Call博再上。騰訊瑞銀購(18938)，2019年9月到期，行使價377.08元，實際槓桿約13倍，溢價約5.6%。

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