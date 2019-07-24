高力國際料下半年中小型住宅樓價跌4%

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢稱，今年上半年經濟增長放緩，中美貿易戰及本地政局不穩帶來不明朗因素，惟預計未來利率回落，加上失業率維持低位，預計中小型住宅全年價格依然可錄得6%升幅。不過她指出，上半年中小型住宅樓價升幅達10.4%，即下半年樓價要回落約4%。



該行香港估價及諮詢服務高級董事石峰表示，長遠而言，土地供應依然短缺，住屋需求將繼續刺激樓價上漲，而未來半年，隨着銀行重組貸款成本上升和整體交投減少，料住宅市場將出現溫和調整，交投量也會減少。



問及那一地區將會是跌價重災區，該行認為，由於香港整體基調不變，各區新盤開價時取態亦不算進取，估計全港各區住宅樓價跌幅平均。



寫字樓市場亦看得淡。該行表示，整體商業物業全年價格下跌5%，較上半年的2.1%跌幅進一步惡化，而租金則全年料跌1.3%，上半年則錄得0.7%升幅。



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