【市後重點睇】金價續上　道期倒跌53點

美匯指數企97.7；圓匯續處108水平；歐元兌美元跌見1.1128；英鎊1.244上落。港匯最新處7.8131。在岸、離岸人民幣守6.88。金價進一步升上1,424美元；布油報63.99美元，紐油報56.99美元。道指期貨先升後跌，最新跌53點。



●恒生指數收市升57點或0.2%，報28,524點，騰訊飆1.95%；全日主板成交額升至687億元。https://bit.ly/2SIVUgV

-異動股：中煙香港再落鑊，4連升累漲39%。



●A股快報：滬綜指升0.8%，科創板成交額突破220億。https://bit.ly/2y4Bmpr



●亞洲股市：日股收升88點，原材料股有追捧。https://bit.ly/2Szayak



●歐洲三大股市指數個別發展，英國富時100指數跌0.3%，報7,536點；德國DAX指數升0.1%，報12,503點；法國CAC指數升0.1%，報5,626點。



●歐洲經濟勢危！德7月製造業PMI縮至43.1，7年最慘。



●【股匯攻略】英國硬脱歐風險升溫，英鎊受壓。https://bit.ly/2K5lkkW



●【專家樓評】

-林浩文：旅遊業生態改變，睇好高檔酒店。https://bit.ly/2LDLrTg

-李志成：新盤開價克制，購買力湧現。https://bit.ly/2OfzPYE

-陳坤興：減息成樓市最大支持。https://bit.ly/2JL0lVs



●【大行報告】

-高盛睇淡港商廈市場，料住宅樓價仲有得升。

-里昂籲沽周大福，受累零售市道轉弱。https://bit.ly/2GruMhv

-野村降瑞聲評級，料復甦需時。https://bit.ly/2Ygij61



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●【即市分析】騰訊破位而上吼認購證。https://bit.ly/2GmhFOv



●m18講場：可能係史上最貴！呢對波鞋有段古...



●ASM太平洋：中美挾日韓貿戰，難預測復甦時間。



●花旗：全球或掀減息潮，恐谷大泡沫引發貨幣戰。



●領展：探討拆細每手股數，無意重啟以股代息。



●全球經貿戰：

-南韓最大造船廠警告營運非常艱難。

-日韓貿戰升溫！南韓速遞工會拒絕派送Uniqlo產品。

-中金指內地減稅足以抵銷貿戰衝擊。



●英國脫歐：林俊泓料英鎊仍難獲投資者青睞。



●德銀次季勁蝕31億歐元，分析話轉盈關鍵在於...



●市況立立亂！利嘉閣：下半年整體舖位成交額料挫30%。



●高力國際料下半年中小型住宅樓價跌4%。

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