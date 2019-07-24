外匯基金上半年投資收入1708億　憂下半年市場動盪

香港金融管理局公布，截至今年6月底，外匯基金在2019年上半年錄得投資收入1,708億元，大增約3.88倍；其中，債券投資收益764億元、香港及其他股票投資收益分別203億元及651億元，非港元資產外匯估值下調35億元，以及其他投資收益125億元。



金管局總裁陳德霖表示，金融市場在去年第4季因中美貿易戰升溫而大幅下調，直至年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈，但在5月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整。不過，隨着市場預期美國聯儲局減息令股市再次上升，恒生指數亦在上半年從年初的低位反彈約14%，債市方面則受惠於全球央行貨幣政策轉向寬鬆。



展望下半年，他認為，投資環境仍然充滿變數，雖然中美兩國在6月底同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議，而英國脫歐亦是非常重要的變數，如出現「硬脫歐」，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。



他強調，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。



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【小知識︰外匯基金關你咩事？】

外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，整個基金分為3個組合，包括支持組合、投資組合，以及策略性資產組合。金管局除了會透過內部職員管理資產外，亦會外聘分布各國的投資經理管理。



對市民大眾來說，外匯基金表現不僅影響庫房收入，更管及20個政府基金及法定組織存款，包括近年新增的未來基金、公務員退休金儲備金及賑災基金等財政儲備。



換言之，外匯基金的表現，能左右政府為市民提供福利的能力，即是派唔派到糖？或者派到幾多？都要看外匯基金有無錢賺！



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