【fb直播】恒指乏力向上？

傳中美下周重啟談判，美股、港股、A股齊齊炒上！恒指周三(24日)最多升近300點，可惜有頭威、無尾勢，尾市升幅愈縮愈窄，莫非市場對會談有保留？



個股表現相對亮麗！騰訊(00700)全日保持升勢！周內Facebook、亞馬遜及Alphabet等公布業績，騰訊有望乘勢再上？



華為或重獲美企供貨，舜宇(02382)連升兩日！重返「紅底」不是夢？



車股同樣借勢跑出！不過內地汽車行業疲弱，趁高沽最實際？



《東網Money 18》搵來大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。