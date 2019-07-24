【專家點評】鄔必偉：提防美股季報掀波動

本周美股二季度財報正式啟動，銀行板塊以及奈飛、微軟兩家重磅科技公司等率先交卷。科技和金融板塊是標普500指數兩大權重板塊，因此這些公司財報引來了投資者的密切關注。



整體而言，已經發布的業績喜憂參半。花旗、高盛、摩根大通等銀行皆交出符合預期的財報，但是美聯儲持續釋放鴿派信號，18日美聯儲兩位高級官員強調在經濟出現疲軟迹象時迅速降息的必要性，增加7月底降息50個基點的可能性，貸款業務占比較高的銀行易受衝擊。但銀行板塊當前整體估值在11倍左右，標普500指數約22倍，中位數為19倍，因此銀行股安全邊際較大。



科技股方面，微軟作為美股市值之王，交出穩健財報、雲業務依然保持高兩位數增長，相比之下流媒體巨頭奈飛財報不及預期，因此投資者對後市還是較為謹慎，本周標普500指數表現平淡。可見新興科技公司業績彈性較大，而老牌科技巨頭業績則更穩健。隨着愈來愈多大公司財報出爐，投資者可以獲得從更多資料判斷美國當前經濟形勢、未來股市走勢。



回到美國經濟，國際貨幣基金組織代理總裁David Lipton 7月16日接受採訪時表示，美國經濟表現良好，但是仍然不能幸免於外部挑戰的衝擊，大批公司下調盈利預期則是體現。



FactSet統計資料顯示，標普500成分股中預計二季度盈利低於市場預期的公司高達87家，為2016年一季度來最高，其中資訊技術和非必選消費公司占比最多，預計有26家科技類公司盈利將低於市場預期，高於5年平均值20.4。令人擔憂的是，這種情況可能會持續到三季度，科技、能源、材料板塊預計相對疲軟。美股十年科技公司是主要動能，在新技術帶來變革之前，增速放緩是趨勢，尤其當前複雜國際形勢下，海外業務占比大的公司業績受衝擊預計會較大。鑑於此前市場已經有預期，對整體大盤的衝擊應該有限。石油、銅等大宗商品價格下滑，疊加未來放緩的經濟活動，週期性明顯的能源、材料板塊值得警惕。相比之下，防禦性較強的醫療、消費、雲計算板塊在這次財報季中值得關注。微軟、亞馬遜在雲計算領域的競賽成績則是焦點。中概股財報出爐較晚，近期新股鬥魚上市遇冷，或也體現國內投資者越發理性，從而對業績增長、發展前景會更加關注。



國際形勢的任何好轉，於公司而言都是好消息，全球央行普遍釋放降息信號，對經濟、股市短期仍有提振。另外，因為市場當前整體預期較為悲觀，對公司預期也出現了一波下調，這也讓超出預期、降低股價波動性難度降低。今年美股強勢反彈，大盤指數再創新高，偏高估值無疑對業績也提出了更高的要求，當前環境下還是建議投資者密切觀望價值股，避開成交量低的股票，謹慎決策。



下周，備受市場矚目的FAANG科技巨頭中——Facebook、亞馬遜、穀歌的財報將集體出爐，美科技股能否持續為十年長牛保駕護航成投資者關注焦點。



富途控股金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票)

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