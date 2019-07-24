海灣軒獲批圖則　准建兩幢樓面逾百方呎商廈

屋宇署資料顯示，5月份該署共批出18份建築圖則，其中規模最大為長實集團(01113)紅磡紅鸞道8號海灣軒酒店，獲批建2幢13層高商業大廈，另設兩層地庫，總樓面約115.65萬方呎。



同系海韻軒已在去年獲批圖則，准在4層地庫之上，興建兩幢29層高商業大廈，總樓面約110.73萬方呎。即整個雙子酒店項目，將來重建後可提供超過220萬方呎商業面積。



此外，5月獲批圖則項目當中，有8項屬住宅及商住發展，包括恒基地產(00012)紅磡機利士南路30至50號、必嘉街75至81號、黃埔街23至41號、及寶其利街12A至22A號重建發展，准建3幢25及27層高商住樓宇，總樓面約33.67萬方呎。



至於恒隆地產(00101)牛頭角道7號淘大工業村第一座，亦獲許可發展1幢31層高商住大廈，另設3層平台及1層地庫，可建樓面約17.81萬方呎。



而該月份亦有超級洋房項目獲批則，華潤置地(01109)去年以59.29億港元購入的南區壽山村道39號，准建10座3層高洋房，總樓面約6.9萬方呎。以此計算，每方呎樓面地價約8.6萬元。



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