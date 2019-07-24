經絡：港樓價難大跌　新造按揭封頂息或調升

經絡按揭轉介發表下半年樓市展望，該行高級副總裁曹德明認為，本地樓市面對不同挑戰，未來發展受外圍及本地政經因素影響。不過，市民對細單位、綠置居及居屋等反應熱烈，一手市場表現亦強勁，反映市民對自用物業的剛性需求高企，若上述不利因素未見進一步惡化，對下半年樓按市場仍持樂觀態度，認為樓價未有大跌空間。



至於樓按市場，他表示，本地一個月拆息持續高企，以致銀行的邊際利潤下降至極低水平，未來有機會調升新造按揭的封頂息率，料全年實際新造按息將介乎2至2.5厘之間。



美國及香港的利率走勢息息相關，他預計，美國下半年只會減息一次，香港過往於美國加息周期僅輕微加息0.125厘，料美國需要減息1厘或以上，香港才有機會跟隨調整最優惠利率(P)，料香港下半年減息機會渺茫。



近月陸續有大型銀行削減轉按優惠，包括將現金回贈由2.1%減至1.5%，及將實際封頂息率加10點子，至2.475厘。曹相信，業主轉按誘因減少，下半年轉按市場將受打擊，料全年轉按宗數將按年下跌5至10%，500萬元以下物業影響會較大。他又指，部分轉按生意將流向未調低相關優惠的中小型銀行，若情況持續，中小型銀行於轉按市場的市佔率或回升至三成以上。



該行報告指出，隨本地樓價上揚，業主於高位套現的趨勢加劇。該行指，市民套現後選擇將資金閒置，視為備用資金的比例持續上揚，至今年第2季升至69.5%，料今年有望升穿七成，反映外圍不確定性下，市民傾向保留資金，待局勢點穩後再作投資。

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