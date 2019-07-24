啟德住宅地王127億元批出　低過估值下限

社會局勢動盪衝擊投資氣氛！地政總署公布，啟德第4A區1號住宅地以127.39億元批出，中標財團為會德豐地產、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)。以總樓面約1,075,860方呎計算，每方呎樓面地價11,842元，較市場估值下限130億元為低。



該地皮是舊機場跑道區至今推出最大規模的一幅，面向九龍灣的後排方向，上周截標反應失色，僅收到4份標書，數目是啟德發展區歷來最少。其餘入標財團包括信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)。



連同今次批出用地，跑道區自去年11月起，已共批出8幅住宅用地，3幅全維港海景地皮，成交呎價由17,360至19,636元。至於另外4幅面向觀塘避風塘方向的後排用地，樓面呎價則由13,523至15,497元。



會德豐地產表示，地皮位處原機場跑道區，毗鄰海濱長廊，配合未來沙中線及東九龍核心商業區，加上政府投放龐大資源所發展的啟德國際都會，規劃配套完備，極具潛力。



其中地標啟德體育園亦已展開工程，待日後沙中線正式通車後，發展區對外交通將極為方便。該組財團於啟德及九龍東擁豐富的發展經驗，看好區內前景。



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