創富奇財：港人北上創車位王國

土生土長的香港人曹景昌(King)，成功演活堅毅的獅子山精神！他在本地打工、做生意約10年後，在19年前毅然轉戰到內地經商，由做房地產顧問發展至車位投資專家，一年間透過公司併購，建立個人的車位王國，早年售近千個車位更帶來可觀利潤。他坦言內地文化不易適應，但至今仍然是機會處處。



●曾任經紀 人際網絡廣

King於1988年中七畢業後，第一份工是在證券行任職股票經紀。他表示，當年股票市場活躍，有不少大額資金客戶投資。回想當年，第一個月出糧月入為1.7萬元，收入相當不錯，及後數個月工資更上升至2萬多元，比同期大學生賺更多。



不過從事股票經紀的得着，並非只有可觀的收入這麼簡單，而是建立了人際網絡，改變了自己的思維。他稱：「同啲老闆級客戶傾偈，會發現他們的思維有別於常人，很多一般人覺得冇可能的事，他們會換個角度思考，讓自己有思維上的刺激。」工作約兩年左右，他轉到大公司工作，由於虛心學習，兼努力跑數，高峰時期曾一個月賺數十萬元。



1991年，他開始涉足本地房產市場，與朋友合資開公司銷售二手物業。至1994年，獲賞識與知名人士合作轉售一手物業，由收購、包銷、批發都一手包辦。直至1999年，因覺本地樓價太高而決心北上，開拓內地房地產市場。他當年選擇在廣州發展，主要是語言相通，而且是一線城市。



在當地，他以約半年時間考察，才開設物業銷售及策劃公司景博行，由買地一刻開始與發展商合作、提供意見，完成工作可收取顧問費及銷售費。



他憶述，當年第一個代理的樓盤是廣州海珠區珠江廣場附近一個新盤，短短3個月已賺得數十萬元的策劃費。2000年，他終於在事業上賺到第一桶金，當時協助一家內地房企策劃樓盤銷售，出售總值近7億元人民幣(下同)的樓盤，公司期間賺到700萬元的顧問費。公司打響名堂後，生意繼續接踵而來。



●擬斥數億購萬個車位

至2014年，他覺得內地樓價已升至頂點，毛利率有限，經過一番研究後，毅然轉型，並大量收購車位，以及推出智能汽車美容服務。於2015年，他透過併購其他公司，一共收購了1,010個車位，平均買入價為7萬元，並分別於10數萬元、近30萬元沽出予用家或個人投資者，獲利甚豐，該批車位現餘20個出租。近年，他再收購6個停車場合共5,500個車位，未來打算斥資數億元，再收購1萬個。



他解釋，過去3年廣州白雲區車位售價，由20萬元上升至35萬元，升值75%；廣州番禺區的車位價格由13萬元上升至24萬元，升值85%。



對於未來車位價格增幅仍有信心，「內地人買車就好似買名錶一樣，會買幾部放喺度，廣州平均每個家庭有1.5輛，所以車位仍有升值空間！」而當地人暫仍不熱衷買入車位，惟預計內地將跟隨香港的情況，炒樓之餘將順勢炒車位，投資者現階段可選擇住宅區的車位，租金回報有機會達3至5厘。



●睇好廣州南及佛山西

不過，要選擇一個有利可圖的車位並非易事，目前King較看好廣州南及佛山西的車位。因該區鄰近高鐵站，而佛山西附近有較多工廠，上班族需要一個位置泊車。在選擇車位時，必須選擇民居地方，亦要留意單位是否作自住用途，或是投資者較多。



此外，近年中央大力推動電動車，故King建議，在選購車位時可考慮加購充電裝置，每個售價為1.2萬至1.8萬元不等，另可加購保險。



對於近年車位價格，居於廣州東的一位市民表示，過去數年車位售價上升不少，30萬元一個車位非常普遍，看到車位價格確有炒起的趨勢。



●在港曾揸逾10單位收租

King除了做生意了得，早年曾在香港持有10多個物業作投資。1994年時，他以數十萬元買入沙田第一城一個單位自住，及後再買入其他地區的多個物業作出租用途。他稱，當時可做九成按揭，亦沒有壓力測試，在買入第二個物業時，按揭貸款審批仍寬鬆。時至今日，他的10多個物業已全數獲利沽出，只保留一個自住。



不少香港人有意到內地發展，他指出，對內地人而言，香港人工作非常有效率。



●港人在內地具優勢

另外，香港人在誠信方面都有優勝之處，一般內地老闆也願意以高薪聘請港人。如年輕人有意進軍內地，可通過各大商會、粵港澳辦公室及香港貿發局尋找機會。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



