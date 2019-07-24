【深度解構】全球經濟新危機！#NoMarriage運動展開

繼「#MeToo」運動後，目前全球正開始流行「#NoMarriage」(不結婚)運動，當中尤以南韓力度最強，恐為已陷人口危機的世界經濟增添不明朗因素。



美國著名財經媒體彭博報道，南韓追求獨立、不婚的女性正在增加！根據該國數據，認為必須結婚的女性數量大降，由2010年約有64.7%女性認為需要婚姻，到2018年已大跌至48.1%。



【女性批評政府無承擔】

南韓其中一位很有影響力的KOL(關鍵意見領袖)Baeck Ha Na表示，其正在推廣「獨自生活」。她亦是其中一位提倡南韓女性拒絕婚姻及做母親的人。她指出，社會氣氛讓自己認為，在30歲未婚或仍不是母親是一種失敗。不過，與其讓自己的生命屬於「某人」，單身反而更能讓她對未來的自己更有自信。



她又認為，南韓政府目前的做法激怒了許多女性，為提高出生率的努力是「濫用」和「令人沮喪」，因政府的政策未能確保母親的職業發展，或減輕撫養孩子帶來的經濟負擔。



面對出生率低，目前南韓政府不斷舉辦娛樂活動，鼓勵婚姻和生育，總統文在寅也稱，必須關注如何讓結婚、分娩不會限制女性的生活。不過，南韓社群「不婚精英」(Elite without Marriage)聯合創辦人Kang Han-byul指出，當局最大的問題是沒有真正聽取女性意見，政府試圖推銷擁有家庭和孩子是美麗的觀念，但承擔養育孩子的責任，以及其造成的身心影響是很實際的問題，所以政府的政策難以贏得人心。



【出生率低帶來經濟危機】

南韓為全球出生率最低的地方之一，本身已深陷人口危機，令政府對未來人口及經濟面對的挑戰甚為苦惱。其中，勞動力減少將直接影響養老金的滾存，因人口老化讓養老金開支大增，惟不夠年輕勞動力注入資金，釀成「缺水」的潛在危機。



論及出生率，該國自2016年以來，已是擁有36個成員國的經合組織(OECD)亞太區「榜末」，估計2019年出生率更低。根據世界銀行數據顯示，南韓及波多黎各是2017年全球出生率最低的地方，每1,000人只有7個小孩，之後是日本及香港。



南韓今年4月官方數據顯示，出生率未見回升，2月更按年下跌7%，故料2019年死亡人數應較出生人數為多，形成「自然人口」下跌。再者，根據其他機構調查顯示，更少南韓女性相信「婚姻」是必須，在2010年約有64.7%女性認為需要婚姻，但2018年已大降至48.1%。



【人口老化免不了】

隨着出生率不斷下降，已威脅到南韓勞動力。官方估計，在2017年後的10年，即2027年前，具有生產力的人口將大跌250萬人，老年人口將增加450萬人。2017年官方估計潛在勞動力約3,760萬人，料2067年將急挫逾半，至1,780萬人。



【結婚及教育萎縮】

人口結構大幅影響各行各業。舉例來說，首爾超過20%結婚場所倒閉；教育局在今年較早前已宣布，在明年2月前關閉3所小學和1所中學，其他中學也要與小學進行合併，以應對學生人數下降。其中，釜山的小學生在過去9年大跌26%，由2010年的199,407個學生，跌至2019年3月的147,340個學生；中學生人數更勁跌43%，高中則跌40%。



【中港也面對一樣問題】

上述提到，香港出生率低企，排名是繼南韓、波多黎各，以及日本之後，不計移民等外在因素，反映香港自然人口趨勢向下。早於5月，網上數據公司Global Demographics與數據分析公司Complete Intelligence也聯合發表研究報告預警，中國內地人口很可能在2023年(即4年內)就會達到頂峰，較官方預計的2029年提早足足6年。



報告又預期，除了中國，在2023年後，整個北亞，包括南韓、日本、台灣，都會面對人口見頂。更重要的是，北亞佔據着全球約35%工業生產，如果該比例持續，相信必須要自動化才能解決人手短缺問題。



年輕人口下降，絕對會累及股市及樓市。如果亞太區人口危機真的提早來臨，相信會嚴重影響經濟競爭力，資產價格也難以大升。

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