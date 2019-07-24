【地產專題】中上環單幢商廈水漲船高　轉手可賺幾倍？

近年港島區甲級寫字樓呎價屢創新高，就連中上環單幢式小型乙級商廈樓價，同樣水漲船高，部分成交呎價可達2萬元，轉售帳面升幅，更由超過三成至逾六倍。



中環區現時大部分商廈均為佔地逾萬方呎的摩天大樓，不過區內部分樓層不高，沒有玻璃幕牆，以及無海景的舊式小型商廈，依然被市場追捧，部分轉賣帳面升幅以倍數計。



坐落於士丹利街8至12號萬利豐中心，鄰近德己立街，屬中環中心位置，樓齡約33年。近期一個中層全層戶，面積約2,368方呎，以5,000萬元登記易手，呎價約21,115元，為該廈呎價次高。原業主於2001年以665萬元買入上址，持貨約18年，帳面升值約6.5倍或約4,335萬元。



至於同區樓齡約53年的德輔道中59號中南行，由於地盤面積迷你，屬牙籤樓規模。該廈3樓及10樓全層戶，面積同僅約1,680方呎，早前分別以3,205萬及3,280萬元易手，呎價約19,077元及約19,524元，屬大廈高價紀錄，分別較2014年升值57%及49%。



此外，上環區同類乙級商廈，位置雖較為遜色，但由於入場樓價較低，升值幅度同樣驚人。樓齡約三十四年的永樂街168號榮成樓，坐落於傳統海味街，物業較殘舊，層數只10多層，屬寫字樓契。



該廈低層一個商業單位，面積約625方呎，以618萬元沽，呎價9,888元。業主於2006年僅以98萬元購入該單位，即持有單位約13年，帳面升值5.3倍或520萬元。



同街樓齡約25年的昌生商業大廈，大部分樓層面積低於二千方呎，其中大廈6樓全層，面積約1,974方呎，以1,970萬元沽，呎價9,980元，較2016年購入價1,490萬元，帳面升值約32%。



美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，雖然部分乙級寫字樓樓齡較大，全層面積亦較小，但實際上不會影響買家入市。他解釋，該類商廈物業始終位於核心地段，加上現時該類區域的優質商廈放盤極少，故仍受買家追捧。



他又稱，近年甲級商廈呎價已大幅上升，升幅拋離其他級數的商廈，相信不少投資者轉投港島區內呎價低水物業。

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