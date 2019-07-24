科技商機：人造牛奶登場　靠獨特健康配方賺錢！

外媒報道，繼市場上爆紅的人造肉後，最近人造牛奶（Bioengineer Milk）也開始受到投資者所關注，並認為其商機絕對不可睇少。分析指，因為人造牛奶不是傳統意義上的牛奶，可以在其製造過程中增添有利於健康的化學元素。



報道指出，在人造牛奶這一賽道上，目前已經擠滿雀巢、杜邦、巴斯夫等商業巨頭以及成百上千家初創企業。事實上，從美國硅谷到歐洲瑞士的實驗室，數億美元被用於研發生產與普通牛奶口味相同，但所含蛋白質不同的人造牛奶。



人造牛奶品牌Perfect Day，純粹由實驗室培育出沒有動物蛋白質成分(animal-free dairy proteins)的人造牛奶，其開發商剛宣布與Archer Daniels Midland合作，大規模生產各種人造牛奶產品。



可口可樂旗下牛奶品牌Fairlife今年發布2%降脂超濾牛奶，號稱富含DHA Omega-3成分，對各年齡段的消費者的身體都很有好處，尤其利於腦健康。



波蘭乳製品公司Bakoma推出針對老年人設計的零乳糖酸奶和酸奶飲料，其中富含鈣、維生素-D，能夠增強老年人的骨質、肌肉和免疫系統健康。



普通牛奶中87%是水，剩下的物質包括蛋白質、酶、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等。而後者是人造牛奶技術真正需要花功夫的地方。



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