安樂工程上市前售物業予潘樂陶收租　業界轟「食相核突」

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)，上市過程一直備受市場爭議。翻查資料，該公司在上市前把原屬於安樂工程租用的物業轉至潘氏之私人信託，由於上市後公司續租物業，因而每月要向他支付過百萬元租金。有證券界人士批評「食相難睇」，又擔心該公司備受公眾注視下，業務前景恐受影響。



安樂工程招股書顯示，該公司於去年4月18日透過實物分派當時的全資子公司Wise Eagle的全部權益去派發股息。公司控股股東，即潘樂陶旗下私人信託間接全資擁有成立的Arling Investment分得當中的84.63%。安樂工程從此不再持有Wise Eagle任何權益。



值得留意的是，Wise Eagle全資子公司Perfect Motive持有安樂工程租用的北角港運大廈12樓及13樓的寫字樓物業。Perfect Motive與安樂工程之全資子公司安樂管理服務則於去年4月13日訂立租約，讓安樂工程在2018年4月13日至2020年12月31日期間租用該北角物業，租金總額約為4,734.15萬元，即每月約145萬元。按Arling Investment持有84.63%權益計算，潘樂陶每月從公司收租約123萬元。



信誠證券聯席董事張智威批評，安樂工程上市前把原屬公司的北角物業轉給潘樂陶，繼續租用所衍生的租金開支，等同把小股東應有的資金轉歸潘氏的口袋；不論租金高或低，「食相非常難睇」。



事實上，安樂工程上市以來爭議不斷，尤其是上市之前兩年合共派息12.37億元，相當於上市集資金額約3倍，既被網民質疑沒有上市集資需要，更被證券業界批評「唔益小股東」。張智威直言，「以現時社會情況，安樂工程一舉一動實會畀公眾睇到實」，該公司取得工程的能力，繼而盈利前景存有陰霾。業務既有不少負面因素，該公司上市前豪派股息，回饋小股東的意願也實在存疑。



安樂工程股價周三(7月24日)曾經下挫3.2%，低見1.21元；收市仍跌2.4%，報1.22元。

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