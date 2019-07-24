夜市UPDATES︰中美下周談判！道指靠穩　港夜期高水

美企業績遜色，加上歐洲經濟數據表現奇差，美股3大指數早段齊跌，惟之後白宮落實下周赴上海展開貿易談判，美股倒升。道指曾跌158點，低見27,191點，目前跌84點，報27,264點；標指曾跌2點，報3,003點，目前倒升1點，報3,006點；納指曾微跌2點，報8,248點，目前倒升5點，報8,257點。



港股夜期繼續悶局，現報28,538點，高水14點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報28,533點，跌13點，仍高於現貨周三(24日)收市28,524點。



美國白宮周三(24日)宣布，中美兩國下周二(30日)恢復「面對面」貿易談判，地點由過往的北京改在上海，美方派出貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽。總統特朗普表示，仍希望與中國達成一個全面的貿易協議，並以此換取美方撤銷對華加徵的關稅。



飛機製造商波音公司次季每股虧損達5.82美元，幅度大過市場預期，拖累股價挫1.5%；重型機械生產商卡得彼勒季度盈利按年跌5%，股價亦重挫逾6%，兩隻股份拖低了道指表現。另外，社交應用程式公司Snap上季虧損少過預期，刺激股價逆市大漲逾16%。



歐洲經濟危機持續，歐元區7月綜合採購經理人指數(PMI)初值為51.5，低過市場預期。其中，德國7月製造業PMI初值僅為43.1，大幅差過市場預期的45.2及6月的45，創7年新低！



歐股個別發展，英國富時100指數跌0.8%，報7,497點；德國DAX指數升0.3%，報12,532點；法國CAC指數跌0.3%，報5,598點。



【21:33】重磅道指成分股包括波音公司業績欠佳，拖累美股開市早段下跌，道指挫158點，至27,191點；納指跌24點，至8,226點；標指跌5點，至2,999點。



波音公司上季盈轉虧，虧損29.4億美元，主要反映該公司早前公布就737 MAX客機長期停飛撥備近50億美元作賠償，經調整後每股虧損5.82美元，遜預期。波音股價早段跌1.48%至367.55美元。



卡特彼勒上季盈利和收入齊遜市場預期，該公司重申全年經調整每股盈利介乎12.06至13.06美元，但預期只能達到預測下限。卡特彼勒股價早段跌5.37%至130.68美元。



Facebook(Fb)就違反私隱規定與監管機構和解，同意支付50億美元罰款。Fb股價早段跌1.64%至199.05美元。

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