樓價UPDATES：市況轉靜　個別屋苑仍高價賣

儘管市況轉靜，但將軍澳個別屋苑近日仍錄得高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●租務市況保持平穩，西營盤瑧蓺中層H室一房戶，實用面積339方呎，附有露台，以2.6萬元租出，實用呎租76.7元。若以業主2017年購入價883萬元計，租金回報率3.5厘。



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九龍區



●將軍澳THE PARKSIDE第2A座高層B室，實用面積398方呎，採一房間隔，座向西及望園景，原叫價828萬元，議價後以765萬元售出，實用呎價19,221元，做價及呎價均創同類單位新高。原業主持貨5年，帳面獲利235.8萬元。



●將軍澳嘉悅錄本月首宗成交，單位為1座中層B室一房戶，實用面積343方呎，獲區內上車人士以664萬元承接，實用呎價19,359元，單位4年升值約29%。



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新界區



●沙田愉田苑B座中層4室兩房戶，獲買家以612萬元購入，以實用面積429方呎計，實用呎價14,266元。上址2009年買入價為163萬元，10年升值449萬元。



●屯門新盤向隅人士陸續回流二手市場，該區單幢物業華利大廈頂層戶，實用面積229方呎，附連170方呎天台，由該類買家以380萬元購入，實用呎價16,594元。據了解，原業主於1994年以61萬元入市，25年升值5.2倍。



●屯門龍門居4座高層兩房戶，實用面積484方呎，原意向價420萬元。由於有至少兩組客出價，終反價至422.1萬元沽出，實用呎價8,721元。



●暑假期間，不少內地生積極尋覓租盤。屯門聚康山莊5座高層E室，實用面積428方呎，以兩房間隔，議價後獲3名此類人士以1.4萬元合租，實用呎租32.7元。以業主2016年購入價367.5萬元計，回報率4.6厘。

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