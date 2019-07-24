元朗樓市繼續沉寂！業主劈價求售　租客撤離

元朗二手市繼續沉淪，睇樓氣氛淡靜，區內的YOHO Town更連錄多宗取消睇樓個案，而毗鄰的YOHO MIDTWON再現減價盤，兩房戶劈價35萬元求售。有地產代理表示，該區亦有租客索性轉租港島樓，脫離「暴力重災區」。



有元朗區代理指出，近日區內市況持續死寂，準買家都因暴力事件，對後市信心盡失，大部分都擱置入市。他透露，有兩組原居於該區客戶，一直有意換樓，早在本月初已開始睇樓，近兩周都有參觀YOHO Town放盤，但周三(24日)再聯絡時，都表示要「睇定啲」，暫時不會換樓。



有外區準買家亦打消買元朗樓念頭。另一代理表示，有來自東九龍客戶，原先覺得元朗屋苑樓齡新，計劃入市YOHO MIDTOWN兩房單位，但近日已表示對後市觀望，拒絕到區內睇樓。



事實上，部分該屋苑業主已減價，希望挽回買家信心。如項目2座高層實用面積443方呎單位，叫價由815萬元，下調至780萬元。資料顯示，同座向同面積高層戶，近月售價曾高逾820萬元。



元朗二手住宅租賃市場同受拖累，部分租客更決定「撤離」。市場消息稱，有區內租客原先租住的單位租約期滿，打算以月租1.8萬至2萬元，轉租同區尚悅大單位，並已參觀不同放盤。但見過去周日爆發衝突，即決定轉租港島樓，並已到銅鑼灣睇樓。



此外，二手樓減價潮已開始蔓延至新界北區。美聯周志強稱，粉嶺中心H座低層6室，實用面積535方呎，屬三房間隔，曾開價665萬元放售，但因近期市況不穩，為求加快出貨，即減價至628萬元成功售出，減幅約5.6%，呎價約11,738元。據了解，原業主九七年十月以338萬元購入單位，持貨22年，帳面賺約290萬元。

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