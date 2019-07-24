罰款創紀錄！Facebook付50億美元　和解隱私調查

外國傳媒報道，Facebook(Fb)同意支付創紀錄的50億美元，以和解美國當局對該公司多年隱私侵權行為的調查。這份和解方案提高了董事會保護用戶數據的責任，但對該公司利潤豐厚的廣告業務影響很小。



美國聯邦貿易委員會(FTC)周三(24日)宣布的和解協議，將首次終結Fb行政總裁朱克伯格在隱私事項上的最終決定權，因該公司董事會將建立一個獨立的隱私委員會。



協議還要求Fb對第三方應用程式保持更嚴格的束縛，定期掃描未加密的密碼，基於安全目的獲得的電話號碼不得用來投放廣告。協議還要求該公司對新產品進行隱私審查，並提交新的隱私認證和評估。



FTC的調查源於2018年3月的爆料，稱總統特朗普2016競選團隊聘請的諮詢公司Cambridge Analytica，不正當獲取了數千萬Fb用戶的信息。這些信息來自一個研究員，此人利用第三方問答測驗應用程式收集個人數據。該程式不僅收集用戶數據，還收集他們朋友的信息，影響數千萬消費者。

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