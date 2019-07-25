古勝：股王有機會再發力

港股近期反來覆去，成交日縮，不過市場逐漸將重點放在兩件事上，就係美國下周議息及中美重啟高級別貿易談判，有利港股短期氣氛。恒指周三(24日)升57點，收報28,524點，主板成交687億元。睇番資金主要押注在中資金融股同貿戰相關股上，反而佔本地業務較重的板塊就繼續靜過鬼，睇怕今期仍然要炒股不炒市，千萬唔好揀錯板塊！



美國息口回落已在預期之內，現時市場預期美國7月尾減息0.25厘機會率為76.5%，減息0.5厘機會率亦有23.5%。值得注意的是，雖然減息0.5厘機會率與1個月前的42%比較有所回落，但卻是未來港股再上的最好藉口。



不過，近期收息股唔知係咪之前升過龍要嘔番出嚟，好似最好炒的領展(00823)近期無力再上，香港中華煤氣(00003)個走勢又係同前者一樣無晒力，中電控股(00002)及置富產業信託(00778)就更加腳仔軟。至於對息口敏感的本地地產股就因為香港政治事件愈演愈烈而易跌難升，好係今次最受影響的新鴻基地產(00016)股價就跌得最難睇，自7月中近135元回落至周三報130.6元，已失守多條主要平均線，未來130元不容有失，否則跌勢料加劇。新世界發展(00017)亦唔好得幾多，股價自7月頭高見12.96元後級級落，基本上冇受惠過美國炒減息因素，預期後市將要考驗前小雙底約11.3元水平支持。



至於作為半隻地產股的港鐵(00066)就叫做最穩陣，跌得兩日貨仔就企穩，真係唔可以唔寫個 「服」字畀佢，但能否能夠再衝高又係另一回事，所以唔係唔買得，不過就建議大家細細注好喇，始終如果香港政治局勢進一步不穩，相信資金都一定會對樓市進行重估，屆時港鐵在地產方面的「含金量」又唔係以前咁計。



咁買乜好？古勝認為，由於資金近期都係押注落中資金融股或內地業務佔比較大的個股身上， 所以如果看好後市，可以簡簡單單咁睇住隻股王騰訊(00700)，起碼作為重磅股，指數升佢都一定有得上，加上美國多間大型科技股本周公布業績，若有驚喜隨時可為騰訊「助攻」。走勢上，騰訊股價自5月以來反覆向上，整個7月整固後周三發力，惟尾市升幅收窄至1.9%報365.6元，短期可候其上破及企穩370元阻力才跟進，相信勝算較大，目標價390元，止蝕位357元。



另外，出口股短期或受惠中美重啟貿易談判因素，好似創科(00669)、申洲(02313)、敏實(00425)及敏華(01999)近期走勢都有氣有力。若以圖論勢，前兩者較適用已持貨者逢低收集；至於未入貨者，則可選擇上述後兩者，作為追落後之選。



東方產經專欄作者 古勝



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