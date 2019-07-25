金曹：期指料高於28202結算

回望近期港股，6月19日恒指由27,498大升至28,202點，主要是由於美國總統特朗普突然發推特，表示已成功安排與習近平主席在六月底G20峰會期間會面。由此可見，只要中美貿易談判有進展，恒指仍可穩守在28,200水平。



執筆之時，市場傳出中美貿易官員經過兩次電話會談之後，下星期一至三會在上海面對面談判，由於7月期指在星期二結算，恒指自6月19日拉升後，已經有24個交易日在28,000至29,000這一千點區間上落，由於7月31日美國聯儲局議息後減息的機會較大，加上A股守住低位回穩，估計淡友不敢在下周二大手沽貨，恒指高於28,202結算的機會頗大。



從另一角度評估，6月19日以來，恒指最低只見27,985，而收市價並未試過低於28,116，高位則見29,007。現在雖然經歷了眾多利淡消息，包括有(1)本港逆權運動升級到圍堵中聯辦及元朗區出現大型武鬥，預期會有較強力的維穩措施推出；(2)伊朗擊落美國無人機及扣押英國油輪，波斯灣風險上升；(3)英國前外相約翰遜接任首相，預期無協議「硬脫歐」的機會較大；(4)日本及南韓出現貿易戰，日本禁運生產晶片及顯示面板的原材料。



如果7月是由淡友主導的，相信早已經出現大成交、大陰燭向下殺跌，下方支持是六月初低位，回到6月18日中美元首重啟會談前的低位約27,200至27,300。



由於接近結算，終於見騰訊(00700)上升，也可印證大戶是想拉高七月期指結算。上周已指出，如大戶要拉升指數到29,000，要把騰訊拉升到約375元才算合理。如要殺熊證，通常每次最低消費約2,000張期指才有意思，現時目標價大概要升到28,880點。樂觀估計，結算前仍出現後抽將恒指拉上28,900，及騰訊見375元仍是比較合理。



不過不要跟車太貼，因下星期三中美貿易團隊未必有好消息公布，如果出現反高潮的話，參考最新的八月期權CALL PUT，是部署在27,800PUT及29,000PUT，活躍PUT放在27,800而不是28,000，表示八月跌穿28,000的機會比較大。



個股方面，在英國硬脫歐的不利消息下，長和(00001)在76元守勢得不錯，引伸波幅約16.6，即一個月一個標準差回調幅度約3.6元。如果對英國投資有長線信心，在73元已可考慮， 或者75元Short Put收多於2元期權金也可以留意。現時八月75元收期權金約1.5元，可以稍等。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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