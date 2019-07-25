新濠博亞次季盈利7.8億

新濠國際(00200)旗下在美國納斯達克上市的新濠博亞娛樂公布，截至2019年6月底止第2季度應佔淨收入按年升約75%至1.003億美元(約7.82億港元)，相當於每股美國預託證券(ADS)0.22美元。每股美國預託證券派息16.512美仙。



該公司第2季總營運收益按年上升約17%至約14.427億美元，營運收入則為2.053億美元，按年增加約74%。



季內經調整物業EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)約4.422億美元，按年增長約24%。公司最大的收入來自新濠天地，項目經調整EBITDA為2.508億美元，按年增長約46%。



在業績電話會議上，集團主席何猷龍被問到澳門新賭牌的競逐事宜，他指出，澳門政府將會換屆，相信新一屆政府會沿用以往的要求，以澳門賭企朝多元化發展作為主要條件。



此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至今年6月底止第2季業績，總營運收益1.497億美元，按年增長約19%，經調整EBITDA增長約36%至8,250萬美元，期內應佔淨虧損440萬美元(約3,432萬港元)，去年同期應佔淨虧損則為2,370萬美元。



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