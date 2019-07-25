林嘉麒：利率改革　內銀兩面受壓

自G20中美元首見面後，中港股市處於悶局，或許是因為早前談判曾經破裂，投資者被咬過，所以變得更為觀望。近期受美國減息半厘憧憬刺激，恒指曾突破到100天線以上外，其餘消息未見對恒指有太大刺激。



中美貿易消息對港股影響性開始減低，市場已認為需要較長時間才可以解決，因此期望並不會太大。周三(24日)有傳美國貿易代表萊蒂澤下周一將前往中國，受消息帶動，港股出現反彈，再度挑戰100天線水平，最高見過28,700點以上，惟反彈力欠奉，尾市升幅大幅收窄。近日恒指多條主要平均線已明顯匯聚，10天線、20天線及100天線分別在28,536、28,535及28,635點，相距只有100點。在靜極思動下，短期恒指或有新方向也說不定。



事實上，短期好消息機會較多。首先，下周已經月尾，美聯儲減息基本上百分百肯定，減息氣氛支持美股氣氛，當資金成本減低後，實際流入股市，或有利落後的港股。另一方面，中美曾多次作電話會談，假若萊蒂澤能夠落實出發前往，證明雙方已經就某程度上有共識。同時，特朗普將會見數間科技公司，表示會發放向華為供貨的許可證。這點對於中方願意進一談判亦相當重要。早期部分板塊如體育用品股、食品股已見資金流入，近日弱勢股如手機設備股、汽車股也見反彈，反映投資者未算太淡。



不過，內銀板塊要相當小心。人民銀行行長易綱對利率發表了一些新意見，對於內銀息差繼續收窄有指導性的影響。對於利率併軌改革，易綱強調，存貸款利率要分開走，存款基準利率仍將保留相當長的時間，以免出現存款大戰。不過，貸款利率定價機制要進一步改革，貸款基準利率淡出，由市場化報價利率來取代貸款基準利率，同時參考中期借貸便利(MLF)等一系列市場化利率。



易綱言論暗示未來貸款利率需要進一步下移，在存款利率不變下，即是說未來息差將會壓低。他解釋雖然人行對貸款利率的上下限都放開，但由於此前對貸款利率有過基準利率0.9倍的下限，而貸款基準利率維持在4.35厘已經4年沒變，因此目前3.915厘就成為了大行實際貸款利率的下限。在貸款利率改革而加大競爭，貸款利率便可以更低。易綱希望是，大行覺得給大企業的貸款利率太低不賺錢了，大行也可以更多探索向中小企業貸款。到時候，息差收窄了，中小企貸款多了，風險或會有所增加，內銀賺少了，風險卻多了，長線而言更不被看好。



宏滙資產管理有限公司董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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