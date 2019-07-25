東方日報B1：啟德地王賣127億　呎價破底

社會局勢動盪衝擊投資氣氛，市區地價亦慘被震散。上周截標反應冷清的啟德舊機場跑道區住宅地王，由會德豐地產財團以逾127.39億元投得，低於市場下限估值。是次每方呎樓面地價僅11,842元，相比毗鄰同坐向地皮，四個月跌價13.6%，更創跑道區住宅地呎價歷來新低。



該地是跑道區至今推出最大規模的一幅，屬後排面向九龍灣方向，上周只收4份標書，數量是該發展區最少。



據地政總署公布，上述第4A區1號土地由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)投得。而其餘有份入標發展商，包括信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)。



市場早前預期地皮估值約130億至161.4億元，可見是次批出地價，較下限還低約2%。連同周三(24日)售出的地皮，跑道區自去年11月起，共批出8幅住宅地，當中3幅全維港海景地皮，呎價由17,360至19,636元。



而另外4幅面向觀塘避風塘的後排用地，每方呎樓面地價則由13,523至15,497元，即今次成交呎價低絕跑道區。若以對上一幅於3月批出的第4B區1號同坐向土地作比較，當時每方呎約13,701元，反映呎價短時間下跌逾1,800元。



以整個啟德發展區計，是次成交的第4A區1號地盤，呎價為2016年12月後逾兩年半低位，當時第1K區2號地盤，以每方呎約10,220元批出。



會德豐地產主席梁志堅稱，周三投得的地皮總投資額料逾200億元，計劃打造兩、三房單位為主，亦會提供一房戶。呎價雖較集團同區已批地皮低，但考慮到近日社會狀況，做價仍算合理。



他對近期社會氣氛有擔憂，自己也看不通市況。惟作為發展商也要投地補充儲備，相信政府已致力增加中短期土地供應，未來仍會繼續投地，並按市場走勢出價。



儘管周三成交的啟德地呎價破底，但測量師相信該區地價經已「見底」。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，是次批出價較預期低，相比上月以每方呎樓面地價18,080元批出的第4C區1號臨海住宅地，更大幅低逾6,000元。縱然兩幅土地景觀質素有異，但也不應有如此大的差距，料是因為近期社會氣氛不好，地皮又位處後排，入標量也較少有關。



惟他補充，今年整體樓價仍錄升，雖下半年或會調整，但全年計仍維持上升5%的預測，故地價也不會有太大波動，相信今次呎價已見底，預計項目落成後實用呎價約2.8萬至3.3萬元。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文則稱，地價反映到發展商覺得，近日社會運動及中美貿易戰等可能影響賣樓時間及後市，再加上有空置稅，所以在出價會做一點折讓，但相信大部分發展商仍對後市有信心。



林氏認為，除非市況及社會情況繼續變差，否則啟德地價應已跌至低位，預計住宅地繼續受歡迎。惟規模大及不能拆售的商業地，地價就有壓力，如政府沒有跟隨大市走向，有可能會再有流標機會。



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