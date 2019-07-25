楊俊文：成交低迷因經濟響警

港股成交近日跌破600億水平，其實反映出幾個情況。首先，成交低其實可以有很多可能性，最簡單可因大市沒有方向，投資者如果覺得市場不升不跌，當然是一動不如一靜。但是沒有方向，其實也是一個看法，例如缺乏消息或動力等。



當前港股則不屬於這個情況，成交低主因是投資者不清楚港股會何去何從。美國減息幅度較肯定是0.25厘。中美貿易方面，特朗普由減110項商品關稅，到美國巨企展開商討再與華為合作的可行性，再到表示習主席處理香港問題非常負責任，一切都是想對中國發出善意，希望中國可以採購大量農產品。可以說有減息有QE，指數和樓市都必然會升。問題是別人升一倍，香港又可以升多少？



可見，港股最大不確定性還是香港本身問題。政治局勢緊張，直接影響旅客和日常消費以及投資。經濟恐會步入比沙士及金融風暴更差的境況，若然GDP中長期持續負數，香港絕大部分產業都會出現負投資價值。香港資產表現將遠遠跑輸，別人升一倍，我們只升一成。現在惟有寄望，棄經濟只搞政治的局勢可盡早結束。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)



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