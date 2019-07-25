彭偉新：京信通信食正內地5G商機

港股跟隨外圍股市反彈，帶動恒指重返28,700點水平，升破100天線阻力，不過，未能持續升勢外，更跌返100天線以下，令到技術上無法出現突破。恒指在今次反彈的主要原因，仍然是中美貿易談判有機會重啟，惟料短期內仍然無法達到任何的協議，所以港股今次反彈基本上只能當作為技術的反彈，恒指短線仍然無法向上突破29,000點的阻力。不過，投資者仍然會觀望月底的議息結果，短期恒指只會在100天線水平徘徊。



雖然美國商務部有意解封對華為的限制，但主要仍然是以手機部分為主，而5G電訊設備則相信不會獲得解封。因此，料內地政府會繼續加快內地的5G發展，令到5G制式在內地市場上有更大的佔比，未來內地的5G設備滲透率會更高。



由於內地已經發出了5G的電訊商業牌照，相信電訊設備股會隨即受惠。其中，京信通信(02342)的整體業績相信會出現明顯的改善，尤其是整體產品的毛利率有機會上升，令到集團今年的盈利能扭虧為盈。



該股股價於2月時曾升上2.44元，之後便開始作出回落，形成了下降通道，但未有失守250天線。近期股價再度由低位反彈，已重返所有的移動平均線阻力外，更升破了下降通道的頂部阻力，預期股價有望在進一步突破後，可以按下降通道的垂直高度作為量度升幅，股價有望升上2.25元。投資者可以在1.9元水平買入，跌穿下降通道頂部1.7元先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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