陳蓓敏：騰訊手遊收入改善睇380元

中美貿易官員上周四電話磋商後，有消息指中國企業將增加入口美國農產品，以助雙方會面重啟。美國多間企業季績不俗，航空航天製造商洛歇馬丁第二季盈利升22%，可口可樂上季盈利增13%，美股做好。



英國首相選舉終於有結果，約翰遜終能奪魁，將成新首相。約翰遜在勝利演說中表示，帶領英國脫離歐盟為首要工作之一。歐洲股市普遍做好，等待歐央行周四議息結果。



中國財務部公布，上半年國有企業利潤按年升7.2%，增速放緩。其中以電力生產、房產和建材表現較佳。有傳中美雙方將在下周於上海恢復會談，帶動中、港兩地股市做好。華為公布上半年營業額增長約三成，雖較首季放緩，但在美國四面圍堵下，表現算是不俗。



恒生指數在外圍政治動盪局面下，只在28,500點徘徊，成交偏靜顯示投資者持觀望態度。月內大市見支持，重磅藍籌將陸續公布業績。



巨頭騰訊(00700)將在8月14日公布第二季業績。隨着部分手遊恢復審批和推出，手遊收入見改善。「王者榮耀」和「和平精英」表現理想，市場對廣告收入估計有雙位數字升幅，雲業務貢獻料見增加。多間投行紛紛調高其目標價逾418元以上。年初至今，其股價累升約14%。建議候低358元吸納，目標價380元，跌穿347元止蝕。





鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有騰訊)



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