【名家筆陣】易憲容 ：科創板規則仍須完善

7月22日，上海科創板正式啟動，首批25家公司上市，由於掛牌首5天不設漲跌幅限制，而5天之后漲跌幅設限為20%，比一般A股市場的漲跌幅的10%寬鬆，而且公司上市發行採取市場化的註冊制方式，所以國家及市場對科創板的啟動抱有極大的期望。希望通過科創板這種股市發展模式，找到內地股市發展的一條新路。



市場有了這種預期，使得科創板開市，漲幅就飆升2.8倍，但走勢波動，多隻新股因較開市價上漲超過30%，觸發臨時停牌10分鐘。



第一天首批25家公司股價高開57.5至287.8%，以收市價計，升幅介乎84至400%，平均漲幅達140%，平均市盈率由掛牌前的53.4倍增至120倍，全日總成交額485億元。更為重要的平均換手率77%以上，打新股中一簽最高可賺10萬以上。科創板的啟動不僅創造124個億萬富翁，也讓股市的投資者在第一天賺得盆滿缽滿。不過，科創板的瘋狂也發展到了極致。



7月23日，科創板瘋炒有所收斂，這些股票價格普遍出現回調，股價波幅大幅縮窄。25隻股票平均下跌7.9%，科創板全日有21隻股票下跌，僅4家上升。科創板25隻股票成交額為228億元，比上一個交易日萎縮了一半以上，平均換手率也下降到36%。



按道理說，上海科創板的啟動，政府及市場對它抱有很大希望，特別是希望以此為開端來發展中國股市，來吸引國內居民巨額存款到股市來，以此全面降低內地企業的融資成本，推動中國經濟的發展。事實上，科創板的啟動具有政治、金融、科技發展、乃至大國競爭多層面的意義，也具有中國股市里程碑式的意義。所以，對於科創板的啟動，市場口號之嘹亮無以復加。



如果科創板能夠在嘹亮的號角中健康成長，那麼科創板將開啟中國股市的新紀元。如果科創板走上深圳創業板的老路，那麼中國股市可能永遠長不大。但是，從科創板首日開市的瘋狂來看，上海科創板未來會走向哪里，目前存在許多的不確定性。



因為，現代股市是市場化程度最高的市場，它不僅要求市場化的信用，更需要市場化運作規則。以往中國股市的問題，一直為人詬病就是政府參與和干預過多，市場化運作規則及秩序一直無法在中國股市落葉生根。上海科創板的啟動名義上是採取了市場化的運作規則，從申請上市、股票定價、市場交易、市場監管都以市場方式的進行。



但是，由於制度路徑依賴的問題，中國股市要由一個市場化程度不高的市場轉型為市場化的市場並非易事。比如，目前科創板的有些規則同樣存在非市場化的痕迹。比如「掛牌首5天不設漲跌幅限制，而5天之后設限為升跌20%」，儘管這些規則是在朝市場化的方向前行，但為何是這樣，並沒有多少市場的邏輯，同樣是市場管理者拍腦袋的結果。所以，當前科創板所謂的市場化規則還得完善與調整。



可以說，科創板開鑼的25家上市公司只是起點，未來會有更多的科創板上市公司湧入市場。根據上海證券交易所統計，截至7月18日，已經有148家科創板公司獲受理。如果大量的科創板企業湧入這個市場，市場股票的供求關係也就會發生根本性的變化，科創板開板第一天所看到觸目驚心的情景也會逐漸改變。如果科創板的狂潮能夠逐漸退去，市場向常態化發展，這是中國股市之福。



就目前科創板的情況來看，市場監管者要做的，就是要堅持股市運作市場化的規則，給市場一個清楚明確的預期，而不是讓現有的市場運作規則朝三暮四。科創板股市指數不再是市場監管者所關注的焦點，市場監管者關注的焦點是市場現有的秩序及運作方式沒有遵循市場法則，現有的市場法律法規能不能夠不斷地調整與完善，市場投資者有沒有違規違法，中小投資者的利益是不是得到保護等。



只要遵循市場法則，而不是政府過多參與，科創板才能夠持續健康發展，讓中國股市踏上新台階。否則，上海的科創板同樣會長不大。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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