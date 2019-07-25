溫灼培：英鎊暫未見大跌風險

現時市場最關心的莫過於到了10月31日的期限，英國究竟會有協議還是無協議下脫歐，但筆者的關注點則不在此。相反，認為重點應放在英國最終會否保留還是離開歐盟的單一市場。如離開單一市場，就算是有協議地離開，英國所承受的衝擊料仍將相當嚴重，屆時提防英鎊可能會出現顯著下跌。



由於財相夏文達及司法大臣郭達瑋已相繼請辭，往下我們先要留意是約翰遜新內閣人選將有哪些有能力的人為他效力。其次要關注是在未來約100天內約翰遜如何與歐盟談判，及約翰遜成為首相後，其脫歐言行仍是否那麼激進等。由於尚剩餘的日子不多，最大期望是談判可延遲，相信這已是對英鎊最好情況。



暫料英鎊於1.24美元徘徊無大跌風險。但與此同時亦見不到英鎊有任何上升理據。料1.26及1.28美元將成為英鎊對上兩個的較大上升阻力位置。如有任何顯示英國要離開歐盟單一市場，提防英鎊要向1.20美元方向進發。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培



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