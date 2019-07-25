艾雲：腦內植晶片快要成真

多年來不少電影都構想，用思想控制電腦，《廿二世紀殺人網絡》是經典中的經典，近年的《黑鏡》亦大玩類似情節。這些科幻場景一直是科技界的研究腦機介面(BCI)目標。最近科技狂人馬斯克涉足人腦接駁電腦技術，開腦植入晶片，預計明年可在人體上試驗。



馬斯克瘋狂想法多，旗下有電動車Tesla、可回收再用火箭SpaceX，及建地下高速隧道的The Boaring Company等科創公司，現在又有新玩意，那就是研究在人體植入晶片控制電腦的Neuralink。



Neuralink的植入晶片還在開發階段，技術構想是近百條比頭髮更幼的導線絲，連接大腦和晶片。每條導線絲有數十枚電極，即有近萬個電極偵測腦部活動，繼而傳送信號至體外的晶片，即可控制機械操作。為確保手術準確無誤、減低創傷和流血，Neuralink會開發有如縫紉機的機械人。馬斯克形容，要做到手術過程就像做激光矯視一樣簡單。



技術初期協助腦病人和癱瘓者，可用思想操作手機、電腦，及後進一步控制精密的機械，例如義肢、機械臂等。



BCI向來由科學家和醫生合作研究，但因人類對大腦的認知有限，開發進度緩慢。較早前，美國卡內基梅隆大學和明尼蘇達大學合作，用無創的腦機介面控制機械人手臂。做法是戴上頭盔探測腦電波活動，從電波找出控制指令，不過現時僅是簡單控制。



一直以來，科學家希望在腦機介面上尋求突破，因深信可將人類的潛能發揮得更強。例如進一步認識大腦，預防或治療腦部疾病，技術更深一層可用於殘疾人士康復、智慧生活，甚至現代人最需要的睡眠管理。



但話說回頭，要普羅大眾接受在腦內植入晶片並不容易。現時要在手上植入晶片，也不是人人可接受得來，更何況要開腦。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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