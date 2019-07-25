美股收市：道指跌79點　標指納指齊創新高

投資者關注美企業績表現，並憧憬中美下周貿易會談有好消息，美股收市個別發展，其中標指和納指齊創收市新高。道指收報27,269點，跌79點或0.29%；標指收報3,019點，升14點或0.47%；納指收報8,321點，升70點或0.85%。



美國白宮周三(24日)宣布，中美兩國下周二(30日)恢復「面對面」貿易談判，地點由過往的北京改在上海，美方派出貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽。



美國總統特朗普表示，仍希望與中國達成一個全面的貿易協議，並以此換取美方撤銷對華加徵的關稅。



企業業績表現續惹關注。飛機製造商波音公司次季每股虧損達5.82美元，幅度大過市場預期，拖累股價全日下跌逾3%。



重型機械生產商Caterpillar季度盈利按年跌5%，股價收市重挫4.48%。



另外，社交應用程式公司Snap上季虧損少過預期，刺激股價逆市大漲18.75%，收報17.61美元。



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